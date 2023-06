Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Arnold Schwarzenegger, fostul Mister Univers, care a caștigat de șapte ori Mr. Olympia ajuns apoi actor și mai tarziu guvernator al Californiei, s-a ales cu doua bypass-uri coronariene din cauza dopingului cu steroizi fabricați la Cluj. Adevarata legenda in lumea culturismului, s-a dopat…

- Un vaccin sub forma de spray nazal impotriva coronavirusului, dezvoltat la Berlin, a prezentat beneficii comparativ cu vaccinurile anterioare, in urma testelor realizate pe animale, potrivit rezultatelor unui studiu publicate luni.Compusul, care contine coronavirusuri diluate, a fost testat pe hamsteri…

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters. De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari in…

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters. De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari in…

- Familia fostului deputat buzoian Nicolae-Sebastian-Valentin Radu (PSD), decedat in luna decembrie a anului 2020 in urma unor complicatii aparute ulterior infectarii cu COVID-19, a dat in judecata Spitalul Militar Central din Bucuresti.Sotia si copiii fostului parlamentar cer daune morale de 1 milion…

- Sebastian Radu a murit in perioada pandemiei, in urma unor complicații aparute dupa diagnosticarea cu COVID-19. Potrivit Realitatea Plus, soția și cei 2 copii ai fostului parlamentar au deschis un proces Judecatoria Sectorului 1 București, solicita despagubiri de 1.000.000 de euro daune și 40.000…

- Germania a acceptat sa plateasca tratamentele persoanelor afectate de vaccinul Covid, anunțand un program național in acest sens. Este exact propunerea pe care medicul roman Oana Secara a facut-o autoritaților din țara noastra, aceasta, cerand, in plus, și un program de analize complexe ale vaccinaților…