Biograf regal: Meghan spera ca William să renunțe la tron în favoarea lui Harry Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat, la inceputul acestui an, la rolurile lor de seniori ai Casei Regale britanice. Deși au spus ca iși doresc independența financiara și o noua viața in Canada, se pare ca altul a fost motivul pentru care au parasit Marea Britanie: ambițiile ducesei de Sussex. Jurnalista Rebecca English și biograful regal Anna Pasternak, susțin, in documentarul „William and Kate. To good to be true”, difuzat de Channel 5, susțin ca Harry este invidios pe fratele sau mai mare. Potrivit acestui documentar, intre cei doi frați ar fi existat sentimente de invidie și gelozie,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

