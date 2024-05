Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii a declarat vineri ca sotia lui, Kate, ''se simte bine'', intr-un rar comentariu public despre starea de sanatate a printesei de Wales, care urmeaza o chimioterapie preventiva pentru cancer, informeaza observatornews.ro .

- Vești proaste pentru Familia Regala a Marii Britanii. Kate Middleton a primit un nou diagnotic grav, dupa ce a alfat ca sufera de cancer. De aceasta data, noua boala i-at afecta starea psihica. Prințesa de Wales il are alaturi de soțul ei, Prințul William, in toata aaceasta perioada dificila.

- Kate Middleton, probleme in casnicie? De ce nu i-a fost alaturi Prințul William cand a anunțat ca are cancer! Kate Middleton a anunțat, vineri seara, ca a fost diagnosticata cu cancer și ca urmeaza „chimioterapie preventiva”. Anunțul a fost facut printr-un clip video emoționant, dupa luni in care Prințesa…

- Vestea ca Prințesa de Wales se confrunta cu probleme grave de sanatate a șocat intreaga lume. Dupa ce a facut anunțul cu privire la boala cu care se confrunta, a aparut și o prima reacție a moștenitorului britanic. Prințul William este copleșit de numarul mare de mesaje de susținere pe care le-a primit…

- Kate, Printesa de Wales, a declarat vineri ca urmeaza chimioterapie preventiva, dupa ce testele efectuate in urma unei interventii chirurgicale abdominale majore in ianuarie au indicat prezenta cancerului.

- Vestea ca Prințesa de Wales are cancer a șocat mapamondul. Kate Middleton a facut anunțul vineri seara, cand a relatat ce se intampla cu ea dupa diagnosticul crunt al medicilor. Insa, se pare ca Prințul William știa de boala soției lui de ceva timp, un gest dandul-l de gol. Cand a aflat William, de…