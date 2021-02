Probabil ca anul 2020 va ramane in istorie drept „an al pandemiei”. Un an in care toate au fost rascolite și atinse, inclusiv viața bisericeasca. Un an in care am invațat sa prețuim și mai mult darurile lui Dumnezeu, mai ales Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie, slujba la care, timp de doua luni, accesul credincioșilor a fost restricționat. O alta mare durere a anului ce a trecut a fost faptul ca, vreme de opt zile (8-15 octombrie), pelerinilor din afara Iașului nu li s-a permis accesul la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. In pofida acestor greutați, 2020 a fost anul in care parca s-a…