- Romania este condusa de echipa Ucrainei cu scorul de 2-1, dupa ce Ana Bogdan a reusit sa o invinga pe Elina Svitolina cu 6-4, 4-6, 6-3, sambata, la Fernandina Beach (Florida), in calificarile Billie Jean King Cup.

- Romania este condusa de Ucraina cu 2-0, dupa ce Elina Svitolina a invins-o pe Jaqueline Cristian cu 6-3, 7-5, vineri noaptea, in al doilea meci de simplu al intalnirii de la Fernandina Beach (Florida), din calificarile Billie Jean King Cup. Jaqueline Cristian (25 ani, 75 WTA) s-a inclinat dupa o ora…

- Duelul Ucraina - Romania, din barajul de calificare la turneul final al Billie Jean King Cup, incepe astazi. Primul meci, cel dintre Lesia Tsurenko (42 WTA) și Ana Bogdan (64 WTA), este programat de la ora 20:00. Urmeaza infruntarea Elina Svitolina (18 WTA) - Jaqueline Cristian (75 WTA). Partidele vor…

- Romania și Ucraina se intalnesc vineri și sambata in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Duelul dintre cele doua naționale are loc pe zgura verde de la Racquet Park Drive din Amelia Island, Fernandina Beach (Florida, SUA). Ana Bogdan va juca primul meci cu Lesia Tsurenko, potrivit…

- Simona Halep, aflata in pragul revenirii dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne s-a redus la noua luni o suspendare de patru ani, a fost convocata la echipa Romaniei pentru meciul cu Ucraina, din Billie Jean King Cup. Capitanul nejucator Horia Tecau le-a convocat pentru acest meci pe…

- Ana Bogdan, cap de serie numarul opt, s-a calificat in finala turneului Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe conationala Jaqueline Cristian cu 6-3, 3-6, 6-4, sambata, in BT Arena din Cluj-Napoca. știre in curs de actualizare

- Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania si dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, dupa ce a invins-o pe spaniola Marina Bassols Ribera, cu 6-3, 6-2, marti seara, in BT Arena din Cluj-Napoca. Bulgaru a fost inlocuita…