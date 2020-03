Stiri pe aceeasi tema

- - 102 de cazuri in Romania – Romania trece la Scenariul 3 Ora 15.45: Sunt 102 cazuri de coronavirus confirmate in Romania, care intra astfel in Scenariul 3. Trei oficiali importanți au fost diagnosticați. ”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…

