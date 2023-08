Bilanțul minivacanței de Sfânta Maria: 3950 de șoferi au rămas fără permis Politistii de la rutiera au retinut, in minivacanta de Sfanta Maria aproape 4.000 de permise de conducere, dintre care 388 pentru consum de alcool si 90 pentru consum de droguri. “Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor grave de circulatie. Pe drumurile solicitate si in zonele cu risc de producere a unor evenimente rutiere echipajele au actionat cu aparate radar si au efectuat actiuni pentru depistarea conducatorilor auto care s-au urcat la volan, desi se aflau sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

