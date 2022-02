Firma APM Terminals Romania SRL, un alt sediu in Constanta

Schimbari in cadrul societatii APM Terminals Romania SRL. Subscrisele, INLAND SERVICES B.V. si APM Terminals Investment B.V. reprezentata prin dna CM. Otten si dl S. Hubbers, in calitate de asociate, am hotarat:1. Deschiderea unui punct de lucru in incinta platformei nr. 1, langa Dana… [citeste mai departe]