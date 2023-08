Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de copaci au fost rupti sau scosi din radacini, mai multe acoperisuri au fost avariate si cateva anexe gospodaresti au fost inundate in judetul Braila, aflat, duminica, sub avertizare de Cod rosu de de averse torentiale si vant puternic.

- Peste 400 de apeluri s-au inregistrat, marti, la numarul de urgenta 112, in urma unei vijelii care a avut loc in judetul Bihor. Oamenii au cerut sprijin pentru eliberarea cailor de acces si degajarea de copaci.

- Furtuna de vineri din județul Timiș a produs o mulțime de pagube. Curți și case au fost inundate, acoperișurile au fost distruse de viitura, iar mai mulți copaci au cazut pe șosea și peste mașinile parcate pe strazi. In plus, cateva comune au ramas fara curent electric peste noapte.

- Codul rosu de vreme rea abatut aseara asupra partii de sud a Banatului a pus la pamant mai multi copaci iar unii dintre acestia au blocat drumuri din judetul Caras-Severin. Altfel, sase localitati au ramas fara curent electric in urma manifestarii fenomenelor meteo. Grindina de dimensiuni mari, vijelia…

- Noapte grea la Campina și in alte localitați din județul Prahova, dupa o furtuna violenta. Mai mulți copaci au fost smulși din radacini, corturile din pasajul de la ceas, unde are loc un targ comercial, au fost avariate in cea mai mare parte, iar mai multe gospodarii au fost inundate.

- In urma furtunii de joi, 13 iulie, pompierii au fost solicitați sa intervina in mai multe localitați din județul Cluj pentru a inlatura copaci doborați pe drum, dar și doua acoperișuri.

- In ultimele 24 de ore, angajatii Ministerului Afacerilor Interne au continuat misiunile pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, precum si interventiile in sprijinul populatiei afectate de fenomenele hidro meteorologice severe. Conform unei informari oficiale din partea Inspectoratului…