Bilanţ nou coronavirus în Franţa: 10.869 de decese, iar 7.148 de persoane sunt în stare gravă In ultimele 24 de ore, in spitalele din Franta au murit 541 de persoane. De altfel, 30.375 de persoane sunt in prezent spitalizate pentru infectia cu Covid-19 (cu 348 in plus fata de ziua precedenta), dintre care 7.148 de cazuri grave, cu 482 in plus. Printre cei aflati la Terapie Internsiva, se numara 108 tineri cu varste de cel putin 30 de ani. Alti 17 pacienti au fost internati la ATI in ultimele 24 de ore. 21.254 de oameni s-au vindecat in spital. Aplicatia care anunta cand ai intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID 19 este dezvoltata in Franta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

