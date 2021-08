Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor inființate il depașește, in primul semestru din 2021, pe cel al firmelor radiate, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. 1. Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul semestru din 2021 cu 62,55% comparativ cu perioada similara a anului…

- Dupa o perioada lunga de timp in care Buzaul nu a mai inregistrat creșteri in privința numarului de insolvențe, in luna iunie numarul firmelor care au intrat in insolvența a crescut comparativ cu luna trecuta. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat datele privind numarul firmelor…

- Spre deosebire de alte județe care au inregistrat un numar mai mare al cazurilor de insolvențe, Buzaul reușește sa iși mențina o traiectorie dreapta. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a facut publice datele privind numarul firmelor care au intrat in insolvența din fiecare județ al țarii.…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18% in primele cinci luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 11.454, fata de 9.675 in perioada ianuarie - mai 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 iunie, decretul pentru promulgarea Legii privind alaptarea in spațiile publice, a informat Administrația Prezidențiala. Astfel, amenda pentru interzicerea alaptatului unui copil in spațiul public va fi intre 100 si 500 lei.Pe 3 iunie, Camera…

- Ți-ai deschis propria afacere de import-export, iar compania ta desfașoara activitați comerciale pe teritoriul european? Trebuie sa fii la curent cu ultimele reglementari ce vizeaza comerțul intre statele din Uniune, pentru a știi exact ce taxe trebuie sa achiți. Conform dispozițiilor articolului…

- Parlamentul a adoptat joi, legea pivind alaptatul in public care stabilește ca interzicerea sau impiedicarea alaptarii unui copil in spațiul public devine contravenție. Legea pivind alaptatul in public care stabilește sancționarea persoanelor fizice și juridice care interzic sau impiedica alaptarea…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).