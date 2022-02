68 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au fost arestati preventiv in 2021, ceea ce reprezinta o crestere cu 79% fata de anul precedent, potrivit bilantului activitatii Directiei Generale Anticoruptie. DGA este condusa de fostul șef al Poliției Romane, chestorul Liviu Vasilescu. Cadrele de politie judiciara ale DGA au pus in executare 604 mandate de […] The post Bilanț DGA: Creștere cu 79% a numarului cazurilor de corupție din MAI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .