Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook/ RO Vaccinare 16.383 de noi infectari și 303 decese au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Unul dintre decese a fost a unei persoane din categoria de varsta 10-19 ani. In acest moment, in spitalele din Romania sunt internate 17,610 persoane infectate cu COVID-19, dintre…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).In același interval de timp au fost inregistrate 145 de decese, 1 la categoria de varsta 20-29 ani, 8 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 35 la categoria…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).In același interval de timp au fost inregistrate 145 de decese, 1 la categoria de varsta 20-29 ani, 8 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 35 la categoria…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).In același interval de timp au fost inregistrate 145 de decese, 1 la categoria de varsta 20-29 ani, 8 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 35 la categoria…

- Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.987 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Numarul cazurilor de COVID din ultimele 24 de ore ramane ridicat in Romania. S-au inregistrat aproape 600 de noi infectari. Aproape 170 dintre acestea au fost depistate in București. Pe locurile urmatoare sunt județele Suceava și Timiș, cu 42, respectiv 30 de cazuri noi.

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 26 iulie, la 1.082.376. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- A fost publicat un nou bilanț al infectarilor coronavirus:- 1 deces- 109 cazuri noiPana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.292 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.047.246 de pacienți au fost declarați vindecați.Pana astazi, 34.268 de persoane…