De la ultima raportare, la nivel national 65 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 17.701 de teste RT-PCR si 12.835 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 121 pacienti. Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).