Conform Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore in Romania au fost raportate un numar de 1 109 de noi cazuri de infectari cu coronavirus și 37 de decese in randul pacienților bolnavi. Pana astazi, 13 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 103.495 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 43.025 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.283 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.109 cazuri noi de persoane infectate…