- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.200 ranite, in timp ce in Fasia Gaza…

- Israelul a anunțat o blocada “totala” a Fașiei Gaza, deja asediata, inclusiv interzicerea alimentelor și a apei, dupa ce gruparea terorista Hamas a lansat cel mai mare atac asupra țarii din ultimele decenii, transmite Al Jazeera. Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat luni ca autoritațile…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului Ashkelon din sudul Israelului și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a „degradat grav capacitațile”…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…

- "Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac", a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj postat…