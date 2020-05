Moda verii 2020 readuce in forta creatiile vestimentare crosetate, dar si manecile bufante sau blugii care asigura lejeritare in miscare, a declarat, pentru AGERPRES, lectorul universitar dr. Olimpia Urdea, de la Facultatea de Arte a Universitatii din Oradea. "Noi am stat in case si moda trece pe langa noi! Tendintele continua insa ca manifestare in lumea fashion, moda nu se opreste. Poate isi mai incetineste putin ritmul ce se va evidentia in consum, dar nu se opreste. Mai in gluma, mai in serios, in aceasta perioada a pandemiei au circulat pe canalele de socializare propuneri de tinute de casa…