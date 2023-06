Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Comitetul Director al postului public de televiziune a dat unda verde pentru inceperea negocierilor in vederea organizarii reality show-ului „Big Brother”, difuzat prima data in Romania in urma cu 20 ani, Consiliul de Administrație a cerut detalii suplimentare despre proiect.Libertatea anunța…

- Marius Budai paseaza problema salarizarii profesorilor: Daca ar sta in puterea mea, cu ajutorul lui Dumnezeu as fi inchis problema pana acumMinistrul Muncii Marius Budai a avut marti seara o interventie telefonica la Romania TV, in timpul careia a oferit ultimele detalii despre eforturile guvernului…

- Florin Gardoș (34 de ani), fost jucator al celor de la FCSB, spera ca Vlad Chiricheș, fostul sau coleg din centrul apararii roș-albaștrilor, sa dea curs ofertei lui Gigi Becali și sa se intoarca la vicecampioana Romaniei. Gardoș și Chiricheș au format unul dintre cele mai puternice cupluri de fundași…

- Comitetul Director al postului public de televiziune a dat unda verde pentru inceperea negocierilor pentru organizarea reality-show-ului Big Brother. Celebrul format de televiziune a mai fost difuzat in Romania in anul 2003, pe Prima TV. De ce critica dur Dan Negru postul public de televiziune TVR pentru…

- Mani Neumann, Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), cunoscut publicului din Romania in urma colaborarii sale de lunga durata cu formația Phoenix, (re)aduce Trio Farfarello la Reghin, sambata, 1 aprilie, ora 21 in Clubul Dogma. Legatura dintre Mani Neumann și Reghin este una speciala, fapt pentru…

- Soso, primul caștigator de la „Big Brother”, a fost invitat in emisiunea lui Catalin Maruța in ediția de joi, 16 martie, unde a povestit cum s-a schimbat viața lui dupa terminarea emisiunii. Are 41 de ani și de cațiva ani s-a mutat in Germania. Catalin Maruța l-a invitat pe Soso, caștigatorul primei…

- Reality-show-ul „Big Brother”, prezentat de Andreea Raicu și Virgil Ianțu, a fost una dintre cele mai de succes emisiuni ale anilor 2000. Difuzat la Prima TV, show-ul a inregistrat audiențe record inca de la prima ediție. Cu siguranța, fanii emisiunii și-l mai aduc și acum aminte pe Soso, primul caștigator.…

- Andreea Esca este pe primul loc in topul celor mai de succes femei din Romania in 2023. Simona Halep ocupa locul 3, iar locul 7 ii aparține Nadiei Comaneci. A treia ediție din „Topul celor mai de succes femei din Romania” arata inca o data ca succesul, indiferent ca vorbim despre femei sau barbați,…