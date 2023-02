Stiri pe aceeasi tema

- Bie Adam a trecut prin clipe grele in ediția din seara aceasta de la America Express - Drumul Aurului. Celebra vloggerița a facut atac de panica in timpul unei probe. Ce a speriat-o pe concurenta și cum a reacționat mama ei.

- Concurenții au intrat in desișul arborilor de cafea pentru o noua proba care le-a pus la incercare abilitațile. Bie Adam a dat nas in nas cu cea mai mare fobie a ei, iar mama sa a fost nevoita sa intervina.

- Momente de panica totala pentru iubita lui Catalin Scarlatescu. Actrița Doina Teodoru a marturisit ca a tras o spaima de toate zilele, fiind convinsa ca nu va scapa cu bine din experiența dificila de pe traseul America Express. In ediția de duminica, 19 februarie 2023, a competiției de la Antena 1,…

- Proaspat intoarsa de la America Express, unde a trait timp de doua luni de zile in lipsuri, Andreea Balan face sacrificii pentru a fi mereu aranjata. Concurenta de la Antena 1 uimește cu fiecare apariție. Temperaturile scazute nu o impiedica pe frumoasa blondina sa poarte ținute indraznețe. Cum au surprins-o…

- Bie Adam a povestit ce nu se difuzeaza la TV din emisiunea de la Antena 1, America Express – Drumul Aurului. Vloggerița face echipa cu mama ei, Mihaela. Pe canalul sau de YouTube , Bie Adam a povestit cum a fost pentru ea experiența de la America Express. Inainte de accepta provocarea de a participa…

- O concurenta de la ,,America Express” a facut furori pe rețelele de socializare cu felul in care arata. Foarte mulți ii apreciaza cariera și reușitele impresionante, dar și imaginea pe care a prezentat-o cel puțin in ultimii ani. Aceasta a reușit sa surprinda cu cateva schimbari deosebite in ultima…

- In aceste zile a inceput un nou sezon de aventuri și provocari la Antena 1, denumit de data asta „America Express”. Concurenții au de parcurs un traseu lung de aproape 4.000 km, prin Mexic, Guatemala, Columbia și Statele Unite ale Americii, dar ceea ce poate niciunul dintre concurenți nu știa la inceput…

- „America Express – Drumul Aurului” apare la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 și 18 ianuarie, de la 20:30. Patru ediții in care 9 perechi de vedete incep in forța aventura de-a lungul unui traseu ce traverseaza teritoriile a trei…