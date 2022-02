Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru astazi o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba.

- Reprezentantul Rusiei la Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, a respins avertismentele SUA potrivit carora țara sa este pe cale sa atace Ucraina. „In ceea ce priveste Rusia, va pot asigura ca miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio escaladare nici saptamana viitoare, nici in saptamana…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…

- Convorbirea telefonica Joe Biden – Vladimir Putin s-a incheiat dupa o ora și doua minute, a anunțat un oficial al Casei Albe, citat de CNN. Convorbirea a avut loc pe fondul avertismentelor lansate de SUA inca de vineri ca Rusia ar putea invada Ucraina saptamana viitoare. Tot sambata, Putin a discutat…

- Presedintele american, Joe Biden, are vineri, de la ora 16:00 GMT, o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut, joi, cetatenilor americani sa paraseasca imediat Ucraina din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea „scapa rapid de sub control”. „Cetatenii americani ar trebui sa plece, ar trebui sa plece acum. Avem de-a face cu…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Președintele SUA Joe Biden va avea, joi, consultari in sistem de videoconferința, cu președintele Klaus Iohannis și cu liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9. Temele discuțiilor sunt convorbirea pe care Biden a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și temerile…