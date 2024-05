Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de spaima pentru locuitorii unui bloc dintr-o localitate din județul Iași, luni, in a doua zi de Paște. Din primele informații, o explozie urmata de incendiu a dus la evacuarea mai multor persoane din imobilul respectiv. Alerta la pompieri s-a dat in cursul dimineții de luni, 6 mai.…

- Panica in Romania, dupa ce au fost descoperite mai multe produse periculoase in magazine celebre, precum Auchan, Lidl și Penny. Chiar inainte de Paște, cand romanii fac multe cumparaturi, s-a aflat ca cele mai cunoscute alimente sunt infestate cu Salmonella. Alerta de Salmonella in magazinele din Romania…

- Liderii sud-coreean si roman s-au angajat marti sa stimuleze cooperarea in industria de aparare, in timp ce Seulul incearca sa se impuna ca al patrulea exportator de armament din lume, pe fondul unor informatii ca ar avea in curs de perfectare contracte uriase, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk…

- In anumite zone din țara sunt anunțate ninsoriElena Mateescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a confirmat, la un post TV, ca, de miercuri, temperaturile vor incepe sa scada semnificativ in intreaga țara. Alerta ANM! Vremea se schimba radical dupa valul tropical care…

- In țara natala, steaua presedintelui de etnie germana Klaus Iohannis si-a pierdut cam mult din fosta ei stralucire inainte de incheierea celui de-al doilea mandat. Insa cu toate ca indicele lui de popularitate, foarte mare odinioara, a scazut puternic dupa aproape 10 ani, iar majoritatea concetatenilor…

- Datorita candidaturii sale la functia de secretar general al NATO presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, trezeste mari sperante in Est: el urmeaza sa-l invinga pe olandezul Mark Rutte, arata un articol publicat in Diepresse. In patria lui steaua presedintelui Romaniei de etnie germana Klaus Iohannis…

- Cauza morții fulgeratoare a fost un infarct. Daniel Dimache a fost cunoscut in jurnalismul prahovean care a lucrat atat in presa scrisa și online, cat și in TV. A fost director de programe și realizator de emisiuni la Alpha TV, Valea Prahovei TV, moderator de emisiuni la Ploiești TV, iar din 2009 și…

- Actorul Dan Puric a facut un anunț șoc, la finalul spectacolului ”Votați, ma”, susținut pe scena teatrului Luceafarul. El a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale susținut de AUR. Actorul a vorbit despre situația politica din Romania, despre actualii actori politici in frunte cu președintele…