- Joe Biden urmeaza sa preia funcția de președinte al Statelor Unite și, incepand cu luna ianuarie, va locui impreuna cu familia sa la Casa Alba, transmite stirileprotv.ro. Un lucru mai puțin știut despre Joe Biden este ca are doi caini, Champ și Major, care vor locui cu noul președinte și soția sa, Jill…

- Joe Biden a fost ales noul președintel al Statelor Unite ale Americii, dupa ce l-a invins pe contracandidatul sau, Donald Trump, care s-a bucurat de doua mandate la Casa Alba. Astfel, candidatul democrat va fi cel de-al 46-lea șef de stat din SUA.

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba, potrivit AGERPRES.Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de…

- Daca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar incerca sa fie reales intr-o tara din Uniunea Europeana, nu ar avea aproape nicio sansa, arata un sondaj publicat miercuri de cercetatori din Germania. Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, ar intruni in statele europene circa 45% din voturi,…

- Donald Trump Jr. a sugerat ca ar putea sa candideze la președinția Statelor Unite in 2024, dupa ce tatal sau și-ar incheia un potențial al doilea mandat, daca va reuși sa caștige alegerile prezidențiale din 2020. "HaHaHaHaHa, oh, baieti! Am vazut asta la o licitatie de animale in Fallon, Nevada. Pentru…

- Vicepresedintele american Mike Pence si rivala sa Kamala Harris vor fi separati de un perete din plexiglas în cursul dezbaterii lor din aceasta noapte, decizie luata dupa ce președintele Donald Trump s-a îmbolnavit de Covid.Candidata democratilor la vicepresedintia SUA si republicanul…

- ​Prima lor dezbatere este prevazuta pentru sfârsitul lui septembrie, dar Donald Trump si Joe Biden si-ar putea încrucisa drumurile vineri în cursul unei ceremonii de comemorare a atentatelor de la 11 Septembrie 2001, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Presedintele republican si…