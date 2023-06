Biden, Obama, Clinton, Bush, Carter – urmaşi ai stãpânilor de sclavi O cincime dintre politicienii SUA se trag din familii care i-au inrobit pe oamenii de culoare. O ancheta a prestigioasei agenții de presa Reuters, bazata pe o minutioasa cercetare a arborilor genealogici ai mai multor președinți, cel puțin 118 dintre cei mai influenți lideri ai Curții Supreme și politicieni din Statele Unite ale Americii sunt descendenti ai stapanilor de sclavi. Concret, o cincime dintre congresmenii, președinții in viața, judecatorii Curții Supreme și guvernatorii unor state din SUA sunt descendenți direcți ai stramoșilor care i-au inrobit pe oamenii de culoare. Cu exceptia lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

