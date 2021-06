Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre NATO, asigurate de vointa presedintelui american Joe Biden de a ”revitaliza” aliantele, participa la un ”summit al regasirii” luni, la Bruxelles, si urmeaza sa lanseze un mesaj de unitate si fermitate vizand Moscova si Beijingul, relateaza AFP, conform news.ro. ”Vom transmite…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Summitul NATO are loc luni la Bruxelles, cu participarea fizica a liderilor țarilor aliate. La Summit vor fi puse in discuție subiecte ce țin de noul concept strategic al Alianței pana in 2030, Rusia, China, consolidarea dezvoltarii tehnologice, combaterea schimbarilor…

- NATO trebuie sa raspunda la ascensiunea economica, politica și militara a Chinei, a declarat secretarul general alianței, Jens Stoltenberg, luni, in contextul participarii președintelui Joe Biden la summit-ul din acest an.

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…

- Viitorul summit al NATO va trimite un semnal solid despre unitatea transatlantica pentru ca impreuna suntem mai puternici si mai in siguranta intr-o lume tot mai imprevizibila, a afirmat secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa intrevederea avuta luni, la Casa Alba, cu presedintele american…

- Presedintele american Joe Biden il va primi luni, 7 iunie, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a pregati summitul liderilor Aliantei Nord-Atlantice care va avea loc saptamana viitoare si a-si coordona abordarile cu privire la Rusia si China, transmite sambata EFE. Purtatoarea de…

- Occidentul trebuie sa se angajeze alaturi de Rusia pentru promovarea intereselor reciproce, dar ramanand extrem de lucid, a indemnat miercuri la sediul NATO din Bruxelles secretarul de stat american Antony Blinken, relateaza Reuters. Blinken, primul inalt oficial american venit in vizita…