Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, ce cuprinde in special piese de artilerie si obuze, precum si rachete antinava, in valoare totala de circa un miliard de dolari, relateaza AFP si CNN, preluate de Agerpres. Liderul de la Casa Alba a…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, ce cuprinde in special piese de artilerie si obuze, precum si rachete anti-nava, in valoare totala de circa un miliard de dolari, relateaza AFP si CNN. Liderul de la Casa Alba a facut acest anunt intr-un…

- Joe Biden pare ca si-a piedut rabdarea cu Volodimir Zelenski. Liderul de la Casa Alba il acuza pe presedintele Ucrainei ca i-a ignorat avertismentele privind intentiile serioase ale Rusiei, manifestate inainte de invazie. „Multi oameni au crezut ca exagerez” cand am vorbit despre un atac rus asupra…

- Liderul american a declarat miercuri ca se va deplasa alaturi de soția sa in Uvalde, in ”urmatoarele zile”, pentru a se intalni cu familiile celor 19 copii si doi profesori ucisi la o școala primara de un tanar de 18 ani, potrivit CNN."Jill si cu mine vom calatori in Texas in urmatoarele zile pentru…

- Președintele american Joe Biden a anunțat o tranșa separata de 500 de milioane de dolari pentru guvernul ucrainean. Aceasta suma se adauga la ajutorul militar in valoare de 800 de milioane de dolari pe care l-a promis joi, iar banii sunt destinați economiei ucrainene, informeaza CNN. Liderul de la Casa…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat joi, 31 martie, ca SUA vor scoate o cantitate record de un milion de barili de petrol din stocurile strategice, in fiecare zi pentru urmatoarele șase luni. Biden a pus creșterea prețurilor combustibililor din SUA pe seama acțiunilor lui Putin despre care spune…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca nu iși retrage și nu iși cere scuze pentru afirmația ca Vladimir Putin nu mai poate ramane la putere. Liderul de la Casa Alba a explicat ca prin declarația sa a exprimat furia pe care o simte la adrea lui Putin, nu o schimbare in politica externa a…

- Joe Biden se va afla in Polonia, vineri, a doua etapa a calatoriei sale europene, dupa prezența la summitul NATO de la Bruxelles. Președintele american va fi intampinat de omologul Andrzej Duda pe aeroportul din orașul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina distrusa de…