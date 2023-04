Bibliotecile ACVO – 11.000 de cărţi donate şcolilor din satele ieşene 11.000 de carti noi au ajuns in bibliotecile din zece comune iesene si o suburbie a municipiului Pascani, in cadrul unui ambitios proiect de reinnoire a bibliotecilor de la sate. Acesta a fost initiat de Asociatia ACVO in anul 2021, cu scopul de a creste interesul copiilor pentru lectura. Fiecare biblioteca ACVO are 1.000 de carti, iar seriile Habarnam, Erus, Harry Potter, Pisicile razboinice, Mary Poppins, Cronicile din Narnia, Turnul intunecat, Olguta, Apolodor, Micii eroi, Mitologia, Istoria lumii, atlase si enciclopedii, povesti din lumea intreaga, balade si fabule sunt doar cateva dintre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cațiva ani, administrațiile locale au inceput sa iși impodobeasca localitațile și de Paște, nu numai de Craciun. S-a aflat care este orasul din Romania cu cele mai frumoase decoratiuni de Paste din Europa. Orașul pare rupt dintr-o poveste, iar imaginile sunt de vis. Orașul din Romania care are cele…

- Cu cateva zile inainte de Paste, iepurasul ACVO a ajuns incarcat cu daruri la elevii din clasa a VI-a de la Scoala Profesionala de Industrie Alimentara Tibana. Actiunea face parte din proiectul IMPREUNA PENTRU ACELEASI SANSE, menit a preveni abandonul scolar in randul elevilor de gimnaziu. Pentru al…

- Carțile sunt considerate de mulți ca fiind un refugiu, o sursa de inspirație și un mijloc prin care putem explora lumea și universul din jurul nostru. Ele nu doar ca ne imbogațesc cunoștințele și ne dezvolta gandirea, dar ne pot influența și in viața de zi cu zi. Carțile sunt o sursa inepuizabila de…

- Mai țineți minte «Slobozia Europeana» promisa de administrațiile precedente? Tramvaie suspendate, autobuze electrice, Targuri de Craciun ca la Viena, lapte și miere ca in Rai... Ei, bine, administrația Soare e mai breaza și indraznește mai mult de-atat. Dupa cum observați in imaginea alaturata, ea propune…

- Maine, cu ocazia Bunei Vestiri, sau, dupa cum este cunoscuta popular, Blagovestenia, crestinii ortodocsi au dezlegare la peste in strictul post al Pastelui. Sarbatorita pe 25 martie in calendarul ortodox, ziua marcheaza momentul in care Fecioara Maria a primit vestea ca va da nastere Fiului Lui Dumnezeu,…

- Nu este nevoie sa te ruinezi pentru a vizita un muzeu din Paris. Mai multe locații culturale foarte eclectice din capitala Franței ofera intrare gratuita pe tot parcursul anului. Vizitarea unui muzeu din Paris poate deveni foarte costisitoare, mai ales daca mergi acolo cu familia. Cu toate acestea,…

- Un grup alcatuit din 90 de jucatori a ghicit toate cele sase numere extrase la o loterie din Italia, asigurandu-si un castig record de peste 371 de milioane de euro, cel mai mare jackpot acordat pana in prezent dupa o extragere la o loterie din Europa, relateaza agenția dpa și Agerpres. Extragerea „Superenalotto”…

- 22,5 grade Turnu Magurele, 18 Ianuarie 2023. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie avem un nou record de temperatura pentru luna lui „Gerar”. Precedentul record a fost de 22.2°C pe 7 ianuarie 2001 la Oravița. „Toate stațiile meteo din sud, sud-est, est și cateva din centru au depașit vechile…