- Considerata drept un portal deschis continuu spre cunoastere, informare si educare, un laborator de cercetare si creativitate si o institutie performanta ,care ofera cititorilor sai servicii si produse de calitate , Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” Ploiești continua sa gazduiasca și diverse evenimente…

- Sarbul Goran Kurtes este noul antrenor al formației SCM Valcea. Staff-ul echipei numara și alte noi achizitii, printre care fosta jucatoare Mia Radoi. In noul an competitional, colectivul tehnic al echipei din Valcea va fi alcatuit din: Goran Kurtes (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund), Ildiko…

- Filarmonica Pitești organizeaza „Festivalul Tinereții”. Joi, 3 iunie, concert simfonic. Filarmonica Pitești organizeaza joi, 3 iunie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifuncțional, prima ediție a Festivalului Tinereții. Festivalul este organizat in doua seri: joi, concert simfonic,…

- Muzeul Memorial „Nicolae Balcescu”, in parteneriat cu Fotoclubul „Floarea de Colț”- Ramnicu Valcea, Biblioteca Județeana „Antim Ivireanul” și cu Direcția Silvica Valcea – Ocolul Silvic Stoiceni, organizeaza mai multe acțiuni culturale. Acțiunile sunt: Deschiderea taberei de fotografie „La Conac”.Lansarea…

- N. D. Pentru cei pasionați de lectura, Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” din Ploiești continua seria de provocari susținute in spațiul virtual, prin organizarea de diverse acțiuni pe anumite teme. Astfel, Secția de imprumut pentru copii a bibliotecii a anunțat ca, incepand de ieri, s-a dat startul…

- CNCAV a transmis, vineri, centrele de vaccinare care au depasit media zilnica de 96 de persoane vaccinate/flux in ultimele 14 zile:1. Sala Polivalenta Craiova, judetul Dolj, media 240 de persoane/flux;2. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, media 218 persoane/flux;3.…

- ”Acesta este doar inceputul! In perioada urmatoare vor fi deschise și alte centre pentru acest vaccin, in plus fața de cabinetele medicilor de familie”, a scris Baciu pe Facebook.Potrivit secretarului de stat, cele 24 de centre vor fi deschise in Bucuresti, in sectorul 4, și in judetele:Bacau - doua…