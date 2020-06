Biblioteca Județeana „George Barițiu” din Brașov a lansat in sistemul de achiziții publice anunțul privin achiziția de carte. Valoarea estimata a contractului de furnizare de carte in limba romana este de 1550.000 de lei, inclusiv TVA. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 12 iunie 2020, ora 15.00. Ofertanții au obligația sa prezinte minimum 80 de noutați editoriale in termen de 7 zile de la data lansarii lor pe piața. De asemenea, au obligația de a prezenta noutași editoriale din toate domeniile: beletristica, biografii, memorii, drept, economie, arta,…