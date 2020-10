Luna aceasta, Bianca Dragușanu a fost fotografiata de paparazzi cu vanatai. In urma apariției imaginilor in presa, s-a speculat ca vedeta ar fi fost batuta de iubitul ei, Alex Bodi. Bianca Dragușanu și Alex Bodi, prima apariție TV dupa zvonurile ca vedeta a fost batuta Invitați in platoul emisiunii La Maruța , Bianca și Alex au vorbit despre cele intamplate, fara voia lor insa. Revoltata de introducerea lui Catalin Maruța, Bianca a declarat: „Nu ințeleg de ce ai facut introducerea așa cand noi am stabilit ca facem altceva astazi. Nu vreau sa vorbesc despre lucruri din-astea. Adica noi am venit…