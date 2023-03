Stiri pe aceeasi tema

- ”Razboiul” dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu continua! Cantareața a fost absenta de la proces, iar avocata Biancai Dragușanu a facut declarații despre ceea ce s-a intamplat, astazi, la Judecatoria Constanța. Actuala iubita a lui Gabi Badalau ii cere daune de 50.000 de euro.

- Gabi Badalau face dedicații cu banii din poșeta Biancai Dragușanu. La petrecerea clanului Camataru , au curs dedicațiile pentru baronul Niculae Badalau, aflat in arest pentru dare de mita și trafic de influența. Recent, Gabi Badalau a aparut alaturi de Bianca Dragușanu la o petrecere a clanului Camataru,…

- Razboiul divelor din viața lui Gabi Badalau s-a mutat din publicații, la tribunal. Iubita fiului politicianului recent arestat Nicolae Badalau, Bianca Dragușanu a chemat-o in instanța pe fosta soție a lui Gabi Badalau pentru declarații defaimatoare. Prima infațișare va avea loc chiar pe 1 martie. Dragușanu,…

- Bianca Dragușanu este o mama devotata, iar vedeta petrece destul de mult timp cu micuța ei, Sofia, iar de aceasta data a fost profund impresionata de gestul pe care fiica ei l-a facut. Iata cum a surprins-o Bianca Dragușanu pe cea mica!

- Dupa ce Claudia Patrașcanu s-a dezlanțuit la adresa Biancai Dragușanu, acum am aflat cum a reacționat blondina dupa toate cele spuse de fosta soție a lui Gabi Badalau, in exclusivitate pentru Spynews.ro! Diva e foarte afectata și ar fi plans toata noaptea trecuta, dupa declarațiile facute de cantareața.

- Bianca Dragușanu a publicat pe Instagram doua fotografii in care apare alaturi de fiica ei. Sofia a „topit” inimile prietenilor virtuali cu frumusețea ei deosebita. Se pare ca micuța a moștenit frumusețea mamei sale.

- Pele (82 de ani) se afla in continuare in spital, iar starea lui s-a inrautați. Familia fostului mare fotbalist brazilian este la spital, alaturi de acesta, ar Kely Nascimento, fiica sa, a publicat o fotografie cu cei doi. Fiica lui Pele, fotografie in spital alaturi de aceasta „Continuam aici, luptand…

- Smiley a postat o fotografie emoționanta alaturi de fiica sa in fața bradului de Craciun. Imaginea i-a lasat pe fani fara cuvinte, iar artistul a primit o mulțime de comentarii pozitive, dar și aprecieri.