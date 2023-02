Beyoncé anunţă turneul mondial „Renaissance” Beyonce anunta un nou turneu mondial. Cantareata, care a avut succes anul trecut cu albumul sau „Renaissance", a anuntat miercuri oficial turneul mondial. Pana acum au fost anuntate doar date europene si nord-americane, ceea ce sugereaza ca ar trebui sa urmeze si alte concerte, pe alte continente. Programul actual incepe la Stockholm pe 10 mai si traverseaza Europa spre Varsovia pe 27 iunie, inainte de a continua peste Atlantic. Ultima data anuntata pana in prezent va fi 27 septembrie la New Orleans. Primul turneu al cantaretei in sapte ani include date in Marea Britanie, inclusiv Cardiff, Edinburgh… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

