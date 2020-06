BET anunta nominalizatii premiilor BET AWARDS 2020 BET au anuntat ca premiile BET de anul acesta va avea loc luni, 29 iunie, intre 3:00 – 5:00 AM, ora Romaniei. Editia de anul acesta marcheaza a 20-a aniversare a evenimentului si a 40-a aniversare a BET. Comediantul Amanda Seales va fi host-ul premiilor transmise live pe CBS Mai jos este lista completa cu nominalizatii: BEST FEMALE R&B/POP ARTIST BEYONCE H.E.R. JHENE AIKO KEHLANI LIZZO SUMMER WALKER BEST MALE R&B/POP ARTIST ANDERSON .PAAK CHRIS BROWN JACQUEES KHALID THE WEEKND USHER BEST GROUP CHLOE X HALLE CITY GIRLS EARTHGANG GRISELDA JACKBOYS MIGOS BEST COLLABORATION CHRIS BROWN FT. DRAKE –… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

