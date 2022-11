„Piata muncii a fost in 2022 de partea candidatilor, majoritatea sectoarelor confruntandu-se cu deficit de personal specializat. Eforturile de recrutare au fost ingreunate si de contextul socio-economic, iar bugetele angajatorilor pentru a atrage si retine personalul au trebuit maximizate. Astfel, potrivit datelor de pe platforma BestJobs, companiile mari au lansat o noua tendinta in materie de beneficii, oferind candidatilor posibilitatea de a-si personaliza schema extra-salariala in functie de nevoi”, arata platforma. Datele platformei de recrutare online BestJobs arata ca multinationalele si…