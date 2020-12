Besomorph & Behmer feat. Lunis lanseaza single-ul “What I’ve Done” Producatorul si DJ-ul german, Besomorph, colaboreaza cu Behmer si Lunis pentru o melodie ce imbina perfect rock-ul cu muzica electronica – “What I’ve Done”. Fiind cunoscut pentru stilul unic de a combina melodii cu o linie mai intunecata cu beat-uri trap si deep house, Besomorph aduce in noua piesa, “What I’ve Done”, acelasi vibe celebru, fiind vorba despre un cover inedit pentru piesa celor de la Linkin Park – “What I’ve Done”. Besomorph este unul dintre cei mai ascultati artisti de muzica electronica din Germania, adunand peste 300 milioane de stream-uri pe toate platformele si peste 2,5 milioane… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voltaj lanseaza joi, pe YouTube, single-ul "Doar pentru ea", o piesa de dragoste, care, dupa cum afirma solistul trupei, Calin Goia, este potrivita cu atmosfera de Craciun. "Am lansat o piesa noua si suntem in lucru cu videoclipul. Nu este ceva special de Craciun, este o piesa de dragoste,…

- Ai vazut-o la X Factor in urma cu trei ani, ai ascultat-o alaturi de Vanotek pe piesa “Cherry Lips”, o recunoști dintr-o mie de persoane, datorita look-ului neconvențional, iar acum asculți prima ei piesa solo – “5AM”. Mikayla Kachur este o tanara artista pe care trebuie sa o urmarești de acum inainte,…

- Ioana Ignat si Pavel Stratan colaboreaza pentru single-ul “Vina Dragostei”, o piesa sensibila si emotionanta, ce are parte de o lansare in exclusivitate pe Spotify. Piesa poate fi ascultata doar pe celebra platforma, pana la lansarea videoclipului si lansarea de pe restul platformelor de streaming,…

- Dupa ce a cucerit inimile fanilor cu muzica aromana, Elena lanseaza o piesa de dragoste sensibila, ce subliniaza cele mai intense trairi și sentimente. „Vulnerabili” este un single ce dezvaluie o calatorie a inimii, in care sufletul devine „descoperit” in fața iubirii. Compus de catre Alex Pelin alaturi…

- Pe 3 noiembrie, Bogdan Medvedi, fostul lider al trupei MAXIM, care cu șase ani in urma cucerea inimile fetelor cu piesa Sarutari criminale, și Nicole Cherry lanseaza piesa Atat de aproape, o colaborare inedita ce suna perfect, in care vocile celor doi artiști dau profunzime și sensibilitate. Este pentru…

- Karol G, senzatia muzicii latino, lanseaza single-ul “Bichota”, un nou single reprezentativ pentru cultura latina si pentru una dintre cele mai de succes artiste la nivel international. Versiunea feminina a cuvantului “Bichota”, “Bichote”, este folosita in Puerto Rico pentru a caracteriza o persoana…

- O noua piesa care ne pastreaza in atmosfera de vara s-a lansat astazi și se numește “Down”, o colaborare intre Supasoaka feat. Tony T. “Down” este o piesa pop cu influențe dancehall, un adevarat must have al playlisturilor muzicale cu zi tropical care dau multa energie pozitiva. Piesa a fost compusa…