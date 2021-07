Stiri pe aceeasi tema

- ​Românca Bernadette Szocs a fost învinsa în turul al treilea al probei de individual feminin din cadrul competiției de tenis de masa de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Szocs a pierdut în fața americancei Liu Juan, scor 4-2 (11-4, 6-11, 6-11, 11-9, 11-8, 11-30). Meciul a…

- Jucatoarea romana de tenis Elizabeta Samara a fost invinsa fara drept de apel de thailandeza Suthasini Sawettabut cu 4-1 (11-7, 11-6, 4-11, 11-8, 11-2), luni, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Elizabeta Samara a ratat, luni, calificarea in optimile de finala ale concursului de tenis de masa din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Romanca a fost invinsa in turul al treilea al competitiei de thailandeza Suthasini Sawettabut, scor 1-4 (7-11, 6-11, 11-4, 8-11, 2-11), in doar doar 29 minute.…

- Jucatoarea Elizabeta Samara a ratat, luni, calificarea in optimile de finala ale concursului de tenis de masa din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Samara a cedat in turul al treilea al competitiei cu sportiva thailandeza Suthasini Sawettabut, scor 1-4 (7-11, 6-11, 11-4, 8-11, 2-11). Meciul a durat…

- Românca Elizabeta Samara a fost învinsa în turul al treilea al probei de individual feminin din cadrul competiției de tenis de masa de la Tokyo 2020.Elizaba Samara, locul 15 în ierarhia mondiala, a pierdut în fața thailandezei Suthasini Sawettabut, locul 22, scor…

- Echipa Romaniei de tenis de masa isi doreste o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a declarat Elizabeta Samara. Sportiva este de parere ca acest obiectiv poate fi indeplinit fara doar si poate. „Avem in minte doar medalia! Se poate sa o castigam! Am ajuns la acea maturitate, suntem o echipa mult…

- Simona Halep (3 WTA) nu va participa la Jocurile Olimpice din cauza unei accidentari, iar Patricia Țig (63 WTA) prefera sa se concentreze pe turneele WTA. Cealalta jucatoare eligibila pentru competiția de la Tokyo ar fi fost Sorana Cirstea (45 WTA), dar Ion Țiriac susține ca nici ea nu va accepta invitația.…

- Romania va avea 3 jucatoare pe tabloul tabloul de simplu de la Jocurile Olimpice, pe Simona Halep (3 WTA), Sorana Cirstea (54 WTA) și Patricia Țig (53 WTA). Competiția de tenis de la Jocurile Olimpice este programata in intervalul 24 iulie - 1 august 2021. Tenisul feminin va avea o reprezentare puternica…