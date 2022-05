Stiri pe aceeasi tema

- Azi, pe 25 aprilie, Italia este in sarbatoare naționala. Festa della Liberazione (Ziua Eliberarii) este o sarbatoare italiana naționala care comemoreaza sfarșitul ocupației naziste a Italiei. In aceasta zi, 25 aprilie, a anului 1945, orașele italiene Milano și Torino au fost eliberate, iar Comitetul…

- Vineri, 22 aprilie, marile orașe ale Italiei vor fi, aproape sigur, paralizate din cauza grevei naționale care va avea loc in transporturi, atat in sectorul public, cat și in cel privat. Asta deși promotorii grevei nu sunt cei mai mari transportatori. Dar cum trenurile, metroul, autobuzele, avioanele,…

- Novak Djokovic se intoarce saptamana aceasta la Belgrad, orasul sau natal, pentru a juca la un turneu ATP 250 pe zgura unde va cauta sa se apropie de cea mai buna forma a sa dupa esecul de la Monte Carlo, cu gandul la Roland Garros, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a organizat, weekendul trecut, o nunta cu mare fast pe proprietatea sa istorica, Villa Gernetto, din orasul Lesmo, situat la nord de Milano. Soția, mai tanara cu 53 de ani, a fost surprinsa imbracata intr-o rochie eleganta și cu parul aranjat intr-un coc simplu,…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a sarbatorit o „nunta simbolica” cu o femeie mai mica decat el cu 53 de ani. Pe retelele de socializare au aparut mai multe imagini cu el si Marta Fascina, in varsta de 32 de ani si deputata in partidul sau, Forza Italia.

- Omul de afaceri Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, care a fost de trei ori prim-ministru al Italiei, a dezmintit marti seara printr-un comunicat zvonurile ca ar urma sa se casatoreasca cu actuala sa partenera, Marta Fascina, in varsta de 32 de ani, si deputata a partidului Forza Italia, relateaza…