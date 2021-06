Berlinul extinde pistele pentru biciclişti, deoarece continuă să crească numărul celor care pedalează Autoritatile din Berlin au decis sa faca permanente pistele temporare pentru biciclete care au fost înfiintate în perioada carantinei, din dorinta de a sprijini un boom al bicicletelor, ce a început în timpul pandemiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Capitala Germaniei a pus la punct piste de biciclete suplimentare cu o lungime de aproximativ 25 de kilometri dupa ce pandemia de COVID-19 din 2020 i-a fortat pe cei care obisnuiau sa faca naveta sa treaca la bicicleta, pentru a evita transportul în comun aglomerat. Alte capitale europene, precum Paris si Londra,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

