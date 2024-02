Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj pare tot mai aproape de a-l transfera pe italianul Filippo Falco. Extrema de 31 de ani a fost prezenta in Gruia la 0-1 cu Rapid. Fotbalistul care nu a evoluat deloc in ultimele șase luni și nu are niciun meci oficial in actualul sezon se afla la Cluj pentru a pune la punct ultimele detalii…

- "Urmeaza primul meci cu adevarat important din acest an. CFR Cluj este la egalitate de puncte cu noi pe locul secund, asa ca ne dorim toti sa facem un meci extraordinar de bun. Numai asa putem castiga punct sau puncte sambata. Meciul cu CFR Cluj nu este unul decisiv. E un meci important, e capul de…

- Alexandru Albu (30 de ani), mijlocașul de la Rapid, a vorbit despre un posibil transfer la CFR Cluj, chiar inainte de meciul pe care giuleștenii il vor disputa in Gruia. Albu nu a negat o posibila trecere in tabara „feroviarilor” dupa terminarea sezonului, dar a precizat faptul ca i-ar placea mai mult…

- Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre situația clubului din Gruia. Cristi Balaj a lamurit aspecte legate de Ciprian Deac și Mario Camora, doi fotbaliști care au scris istorie in Gruia , și a declarat ca fotbaliștii ardelenilor l-au primit foarte bine pe Adrian Mutu, noul antrenor…

- Darius Olaru a reușit primul hattrick al carierei in victoria FCSB-ului cu UTA, scor 4-0. Bucureștenii au acum un avans de 11 puncte fața de urmaritoarele CFR Cluj și Rapid. Capitanul liderului a avut o performanța extraordinara, reușind sa marcheze in minutele 20, 22 și 66. ...

- Rapid și FCU Craiova au oferit un nou meci de poveste, dupa regalul cu opt goluri din tur. Giuleștenii au revenit formidabil de la 1-3 și au obținut o victorie uluitoare la prima apariție oficiala din 2024, scor 4-3. Cristiano Bergodi (59 de ani) a oferit prima reacție dupa „thriler-ul” Rapid - FCU…

- Horatiu Moldovan a fost uluit dupa meciul Rapid – U Cluj, scor 2-3, din etapa a 17-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi nu si-a putut explica ce s-a intamplat si cum a putut suferi o astfel de infrangere in fata propriilor fani. Jucatorii lui Cristiano Bergodi au condus cu 2-0 in minutul 24,…

- Cristiano Bergodi a cedat si și-a criticat jucatorii dupa Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, in care „șepcile roșii” au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a […] The…