Stiri pe aceeasi tema

- Sunt in aceasta lume oameni care nu cred in imposibil si isi dedica viata demonstrarii acestui lucru. Un om de stiinta elvetian a facut de doua ori inconjurul lumii, fara oprire, o data intr-un balon, apoi intr-un avion alimentat doar cu energie solara. Aceste experimente sunt facute in numele protejarii…

- Greva generala din invațamant, susținuta in continuare de 87% dintre angajații din educație, beneficiaza și de sprijinul parinților clujeni care pregatesc o acțiune de protest in Piața Unirii.

- Protestul cadrelor din invațamant clujene a continuat astazi printr-o adunare in Piața Unirii. Profesori, invațatori și educatori din tot județul au participat la o pichetare, organizata de sindicaliștii din invațamant. Cadrele de invațamant au inceput sa se adune incepand cu ora 11.30, astfel ca intre…

- Peste 4000 de sindicaliști din invațamant au protestat joi in fața Prefecturii din Cluj-Napoca. Sindicaliștii din Educație nu se opresc insa aici. Sindicatul Liber al Invațamantului Preuniversitar Clujean a anunțat deja ca marți, 30 mai, profesorii clujeni vor picheta din nou, Prefectura Cluj. Profesorii…

- Parinții sunt indemnați de Inspectoratul Școlar Județean Cluj sa mențina legatura cu dirigintele de clasa și profesori, in condițiile in care 70% dintre cadrele didactice din județ participa la greva generala din invațamant.

- Profesorii și universitarii clujeni semneaza alaturi de alte cateva sute de cercetatori și cadre didactice din țara o scrisoare deschisa adresata ministrului Educației Ligia Deca prin care cer modificarea planurilor-cadru ce prevad scoaterea disciplinelor umaniste din curricula școlara și transparentizarea…

- Oamenii de stiinta au prezentat marti, la Amsterdam, o chiftea uriasa din carne obtinuta in laborator din ADN de mamut lanos, specie preistorica disparuta. Oamenii de știința au afirmat ca produsul din proteine stravechi deschide calea catre alimentele viitorului.

- Profesorii protesteaza in fața Prefecturii din Cluj. Salariații din invațamant se declara „profund dezamagiți de lipsa de raspuns a Guvernului” și cer majorarea veniturilor potrivit angajamentelor asumate de guvernanți.