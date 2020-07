Stiri pe aceeasi tema

- In lunile martie – mai 2020, sectorul local al berii a inregistrat o scadere de peste 10 procente fața de aceeași perioada a anului anterior, anunța asociația Berarii Romaniei, potrivit Mediafax.“Producatorii de bere observa cu ingrijorare situația din sectorul Horeca și, implicit, din industria…

- Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit news.ro.Conform celei mai recente cercetari Gartner, piata smartphone-urilor a scazut la nivel global cu 20,2%. In cea mai mare parte,…

- Criza generata de coronavirus va da peste cap economia Romaniei. Peste o treime dintre analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%."In cadrul sondajului…

- Peste o treime dintre analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%. "In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari…