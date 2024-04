In Constanta, in primele trei luni ale acestui an: Consumul de apa calda a fost mult mai redus fata de aceeasi perioada a anului trecut. Primarul Chitac o vede ca pe o economie la bugetul local

In Constanta, in primele trei luni ale acestui an: Consumul…

Volumul de apa platit catre SC RAJA SA de Termocentrale Constanta a scazut cu peste 60 in primele 3 luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al Primariei Constanta.Mai exact, "daca in primele trei luni ale anului trecut, consumul de apa al Termocentrale Constanta a fost de 305.274 mc, in aceeasi perioada a acestui an s au consumat doar 114.422 mc", spun reprezentantii primariei.Altfel spus, contravaloarea a 190.852 de mc de apa inseamna eco ...