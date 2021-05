Stiri pe aceeasi tema

- Franta a decis sa suspende "pana la noi ordine" toate zborurile intre Brazilia si Franta din cauza ingrijorarilor legate de varianta braziliana a coronavirusului, a anuntat marti prim-ministrul Jean Castex in parlament, relateaza AFP si Reuters. "Am luat nota ca situatia se agraveaza si am decis sa…

- Politiciana de extrema dreapta Marine Le Pen si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale de anul viitor din Franta, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa tinuta vineri, Le Pen a apreciat ca victoria ei ar fi in intregime ''plauzibila''. Lidera…

- Daniil Medvedev, principalul favorit, a fost eliminat în sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), fiind învins în doua seturi, 6-4, 6-2, de spaniolul Roberto Bautista Agut, informeaza Agerpres.Bautista Agut, cap de serie numarul 7, s-a impus dupa…

- Spotify, lider al muzicii online, a lansat marti un nou tip de lista de redare ce combina muzica personalizata si podcast-urile cu informatii de actualitate. Informațiile sunt realizate de mai multe media franceze, respectiv Le Monde, Agence France Presse (AFP), site-ul de stiri Brut, Radio France (Franceinfo…

- Adunarea Nationala, camera inferioara a legislativului francez, a aprobat marti introducerea in textul legii fundamentale a statului francez a prevederilor legate de lupta impotriva schimbarilor climatice. Daca vor fi aprobate si de Senat, presedintele Emmanuel Macron va convoca un referendum national…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, locul 5 mondial, a fost invins surprinzator de francezul Pierre-Hugues Herbert, 6-7 (6-8), 6-4, 6-2, vineri seara, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Marsilia (Franta), dotat cu premii totale de 334.240 euro, transmite AFP. Tsitsipas, cap…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, principal favorit) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Marsilia (Franta), dotat cu premii totale de 334.240 euro, dupa ce a trecut in optimi in doua seturi, 6-2, 6-4, de belarusul Egor Gherasimov (76 ATP), potrivit Agerpres.…

- Originara din Pitesti, Aida Valceanu locuieste de peste doua decenii in Franta, perioada in care a facut cariera in televiziune si s-a remarcat si ca o organizatoare de evenimente culturale de prim-rang. Avand un master in Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Aida a lucrat aproape 10 ani pentru postul…