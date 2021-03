Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii de la Phaser au lansat albumul Inceput de Univers. Momentul este marcat și de apariția single-ului “Copilul lunii”, care este insoțit de un videoclip cu peisaje de iarna impresionante. Asculta aici albumul: https://Phaser.lnk.to/InceputDeUniversPR Albumul “Inceput de Univers” conține 16…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…

- Tanara Betty Beatris lanseaza single-ul ei de debut, „Dragostea ta”. Piesa este produsa in studioul The Mood Records de catre Vlad Coman, Maria Rezac, Andreea Sirghie și Andrei Aldea și beneficiaza și de un videoclip regizat de Mihai Iancu. „“Dragostea ta” este primul meu single și vorbește despre dragostea…

- Selena Gomez a anunțat lansarea primului sau EP in limba spaniola. Artista a inceput prin lansarea melodiei “De Una Vez”, in limba spaniola, iar acum Selena lanseaza colaborarea cu Rauw Alejandro – “Baila Conmigo”. EP-ul “Revelacion” va aparea pe 12 martie 2021 și va conține doar melodii in spaniola.…

- Dupa ce a a lansat in 2020 primele doua single-uri in aceasta formula, duo-ul Las Olas prezinta publicului „In The End”. Single-ul este un remake cool al renumitului hit „In The End” al trupei Linkin Park și imbina sound-ul deep cu elemente EDM fresh ce te poarta printr-o calatorie in timp, plina de…

- ATB, Topic si A7S celebreaza aniversarea a 23 ani de cand a fost lansat hitul “9pm (Till I Come)”. ATB, DJ-ul german cu o cariera impresionanta, colaboreaza cu Topic si A7S pentru single-ul “Your Love (9pm)”. O versiune moderna pentru hitul de platina, “9pm (Till I Come)”, lansat de catre ATB in 1998,…

- Cantareata si actrita americana Selena Gomez a lansat joi piesa "De una vez" un cantec in limba spaniola realizat in colaborare cu artistul portorican Tainy - o balada pe ritmuri de reggaeton care celebreaza puterea feminina, relateaza EFE. Selena Gomez anuntase anterior ca unul din visurile sale este…

- Cantareata, compozitoare si actrita, Olivia Rodrigo isi face debutul in muzica prin lansarea primei melodii originale – “drivers licence”. Olivia a postat un scurt fragment al melodiei, cantand la pian, in vara anului 2020, iar reactiile pozitive ale fanilor au inspirat-o sa inregistreze melodia si…