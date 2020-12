Benny Adegbuyi l-a făcut KO pe faimosul Badr Hari. Va lupta pentru titlul mondial la categoria grea Romanul l-a invis pe olandezul de origine marocana prin KO tehnic, in runda a treia a evenimentului Glory 76 iar acum urmeaza sa lupte pentru titlul mondial la categoria grea, cel mai probabil cu prietenul saiude antrenament, olandezul Rico Verhoeven. Rico (31 ani) este actualul campion mondial, titlu pe care il are din 2014 (57 victorii). Lupta de aseara a fost cel mai așteptat eveniment al anului in Europa, lumea sportului de contact. Pus la podea, in repriza a doua, Benny Adegbuyi a reușit sa intoarca disputa sportiva in repriza decsiva, pumnul sau oprindu-se in nasul lui Badr Hari, care a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orban a admis ca exista nemulțumiri in partid, dar a spus ca a fost nevoit sa cedeze unele ministere in negocierile cu USR PLUS și UDMR pentru ca imperativul momentului e ca Romania sa aiba rapid un guvern funcțional, potrivit G4Media.ro Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in…

- In momentul in care a fost preluat de ambulanța, saturatia de oxigen in sange era de 70, foarte mica, iar medicii i-au administrat oxigen. Purtatorul de cuvant al Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita, a confirmat ca marele actor se afla internat in respectiva unitate spitaliceasca. Ion…

- Atacatorii informatici se dau drept cumparatori si ii indeamna pe vanzatori sa verifice plata produselor accesand un link compromis in care li se cer datele cardului. Multi au picat in capcana si au ramas cu conturile goale. Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in laborator Compania…

- Motivul pentru care Simion a luat aceasta decizie este legat de faptul ca asupra lui Toba planeaza „suspiciuni”,ca ar fi participat la reprimarea Revolutiei din 1989. Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in laborator „Suntem in zilele Revolutiei, pe care noi le comemoram, avem…

- In momentul in care a fost preluat de ambulanța, saturatia de oxigen in sange era de 70, foarte mica, iar medicii i-au administrat oxigen. Purtatorul de cuvant al Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita, a confirmat ca marele actor se afla internat in respectiva unitate spitaliceasca. Ion…

- Farmer in the fields driving a tractor on fertile soil during a sunny summer day Tradus.com, platforma online pentru vehicule comerciale rulate cu prezența la nivel global, prezinta top 3 cele mai cautate tractoare rulate in Romania anul acesta. Analiza s-a desfașurat in comparație cu alte țari din…

- Medicul erou de la Piatra Neamț a avut un test Real Time PCR pozitiv pentru COVID-19 facut la Spitalul de Urgența Floreasca, a precizat luni ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Da, la Floreasca (a fost testat – n.r.). S-a facut un test Real Time PCR pozitiv. El a suferit de infecție cu SARS-CoV-2 in…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. La exprirarea…