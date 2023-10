Beneficiile unui pahar de ţuică sau de pălincă.Ce au descoperit biochimiştii americani în whisky-ul românesc Beneficiile unui pahar de tuica sau de palinca.Ce au descoperit biochimistii americani in whisky-ul romanesc Cercetarile dovedesc ca, in cantitati moderate, palinca de prune poate proteja inima si poate trata anumite probleme ale stomacului si bilei. In palinca se gasesc 6 substante care hranesc celulele rosii din organism. Palinca de prune nefiarta reprezinta un remediu fara concurenta cand vine vorba de frectii. Pe timpuri, taranii faceau frectii cu palinca pentru tratarea racelilor, reumatismului, pentru activarea circulatiei sanguine si pentru alungarea durerilor de cap, informeaza romaniatv.net. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

