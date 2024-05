Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința preocupați de incercarea de a incetini procesul de imbatranire și chiar de a inversa ceasul biologic al organismului. Printre soluțiile populare se numara și consumul de suplimente de vitamina D, care joaca un rol esențial in menținerea sanatații mușchilor și oaselor, de obicei afectate…

- Recent, la Cugir s-a derulat Proiectul: „Natura – portal catre cunoașterea lui Dumnezeu”, demers avand ca scop promovarea activitații fizice prin conectare cu natura, incurajarea interacțiunii intergeneraționale și facilitarea explorarii și descoperirii biodiversitații. Un proiect menit sa dezvolte…

- Practicarea regulata a exercițiilor fizice și implicarea in activitați sportive reprezinta cheia catre o viața sanatoasa, conform medicilor. Sportul iți poate aduce o viața echilibrata atat din punct de vedere fizic, cat și mintal. Sportul este și o sursa de divertisment, drept dovada apariția multor…

- Interviu cu Dr. Mariana Matei, medic primar chirurgie vasculara și chirurgie generala la Spitalul Regina Maria din Cluj Varicele sunt vene largi, proeminente, palpabile și vizibile la suprafața pielii, in zona coapsei și a gambei. Acestea reprezinta manifestarea locala a bolii varicoase, afecțiune…

- Un cunoscut medic nutriționist din Romania avertizeaza despre „o intoleranța la moda”. Dupa „epidemia” de intoleranțe la gluten și lactoza, histamina a devenit inamicul sanatații noastre, susține dr. Mihaela Bilic

- “Noi investim in Romania de 31 de ani. Treizeci de ani am investit un miliard de dolari, anul trecut, in septembrie, am anuntat o investitie suplimentara de 140 de milioane de dolari. Se vede in economie, se vede in impactul nostru pe care il avem in economie la nivel macro 0.5 din Produsul Intern Brut…

- Vinovația este un sentiment complex, care poate avea un impact semnificativ asupra starii noastre emoționale și a bunastarii noastre mentale. Azi imi propun sa exploram conceptul de vinovație in contextul sanatații mentale, concentrandu-ne in special pe distincția dintre vinovația sanatoasa și cea nesanatoasa.…