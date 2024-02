Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai nevoie de o rugaciune puternica pentru ceea ce iți dorești, rugaciunea lui Arsenie Boca pentru indeplinirea dorințelor te va ajuta negreșit!Rugaciunea lui Arsenie Boca pentru indeplinirea dorințelor„Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-ma ca astazi toata ziua sa ma lepad de mine insumi, ca cine știe…

- In urma cu cateva minute s-a incheiat intalnirea delegației din partea serviciilor de ambulanța cu ministrul Sanatații, dr. Alexandru Rafila, la care au fost discutate problemele ridicate de sindicaliști inca de la debutul protestului, in noiembrie 2022. Este vorba de creșteri salariale, condițiile…

- In urma primei ședințe de Guvern din anul acesta, s-au stabilit o serie de decizii prin care sunt onorate angajamentele asumate de premierul Marcel Ciolacu privind domeniul Sanatații in Romania. Principalele decizii luate sunt: deblocarea a unui cuantum aproximativ de 8000 de posturi in domeniul Sanatații,…

- „Acest concert este darul Eparhiei noastre pentru dumneavoastra, pentru cei care doresc sa intre in atmosfera Craciunului in aceasta forma de colind și de interiorizare, primind Darul lui Dumnezeu in cant”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizau la Biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare, duminica, 17…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a indemnat joi guvernele din intreaga lume sa trateze țigarile electronice in mod similar cu țigarile clasice și sa interzica toate aromele, din cauza riscurilor privind sanatatea fumatorilor. Țigarile electronice au aparut și s-au dezvoltat rapid deoarece unii…

- In cauza se efectueaza acte de urmarire penala și fața de alte persoane Sursa articolului: Vlad Voiculescu, urmarit PENAL – Fostul ministru este acuzat de abuz in serviciu, cu consecințe deosebit de grave Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Fostul ministru USR al Sanatații din 2021, Ioana Mihaila, a fost pusa oficial sub acuzare de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor in perioada pandemiei COVID, dupa ce a fost audiata și i s-au explicat acuzațiile, a transmis instituția, vineri, 8 decembrie.Ioana Mihaila este acuzata de abuz in serviciu,…

- DNA a inceput urmarirea penala fața de Florin Cițu! Fostul premier este acuzat de doua infracțiuni de complicitate la abuz in serviciu, cu consecințe deosebit de grave. Sursa articolului: Florin Cițu, urmarit PENAL! Fostul premier, acuzat de doua infracțiuni de complicitate la abuz in serviciu, cu consecințe…