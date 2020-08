Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au anuntat prelungirea cu pana la zece zile a masurilor privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania, masuri valabile initial pana la data de 31 iulie a.c. Astfel, romanii care…

- Explozia cazurilor de infectare cu COVID-19 din Romania a pus țara noastra pe lista celor care prezinta risc pentru deplasarile in interiorul Uniunii Europene. Austria este prima țara care impune carantina obligatorie de 14 zile, cu sau fara un test PCR negativ. „Toate persoanele care intra in Austria,…

- Romania a ajuns sa intregistreze in medie peste 700 de cazuri de Coronavirus pe zi, numai astazi fiind anunțate 994 de noi cazuri pentru ultimele 24 de ore. In acest context se contureaza noi zone de carantina fie la nivel de județe, fie la nivel regional. Zece județe, plus București, manifesta in prezent…

- Accesul persoanelor provenind din Romania cu destinatia Republica Austria este posibil numai daca acestea detin un test biologic molecular SARS-COV-2 (PCR, RT) nu mai vechi de 4 zile de la data emiterii, tradus in limba germana sau engleza, dar si dovada cazarii pe teritoriul acestei tari. "Pentru persoanele…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Agerpres, care citeaza Reuters. Orice persoana care soseste din cele trei state mentionate…

- Cetațenii mai multor țari din Europa care calatoresc in Romania nu vor sta in carantina daca nu prezinta simptome specifice infectarii cu Covid-19. Republica Moldova, nici de aceasta data nu a fost inclusa in lista. Statele care sunt exceptate de la recomandarea masurii de izolare/carantina sunt stabilite…

- "Urmare anuntului autoritatilor britanice din data de 3 iulie 2020 privind lista statelor pentru care se ridica restrictiile de calatorie in contextul relaxarii masurilor de urgenta aplicate pentru combaterea pandemiei de COVID-19 (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#exemption-rules),…

- Romania, laudata la inceput pentru inteligența de a lua rapid masuri de protecție in fața virusului Covid -19, revine in forța depașind țari marcate profund de pandemie. Suntem, spun statistice europene, deja pe locul trei in privința numarului de imbolnaviri la suta de mii de locuitori. 5-6 la suta…