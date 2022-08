Belgia: Şase răniţi uşor după ce o camionetă a lovit o terasă din centrul capitalei Bruxelles O camioneta a lovit vineri terasa unei cafenele din centrul capitalei belgiene, Bruxelles, sase persoane fiind ranite usor, a anuntat politia locala, care a precizat ca soferul vehiculului a fugit la bordul acestuia de la locul incidentului, transmite AFP. ”Putin inainte de ora 13.00, o camioneta a intrat pe o terasa de pe strada Saint-Michel”, in centrul istoric al orasului, zona extrem de frecventata, iar ”soferul a fugit cu vehiculul sau” dupa coliziune, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei din Bruxelles-Capitale. ”Serviciile de urgenta s-au deplasat foarte rapid la locul incidentului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

