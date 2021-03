Stiri pe aceeasi tema

- O varianta belgiana a SRAS-CoV-2 - B 1.214 - reprezinta in prezent aproape 4% din cazurile de covid-19 secventiate in Belgia, mult in urma variantei engleze, care reprezinta 70-75% dintre cazuri, dar care-i intriga pe cercetatorii belgieni, deoarece prezinta o functionare inedita a mutatiilor, noteaza…

- Cercetatorii de la Universitatea din Liege au detectat in Belgia o noua mutație a coronavirusului, care reprezinta, in prezent, aproximativ 4% din infecțiile din țara, informeaza Aleph News , care citeaza Bussels Times. Cunoscuta sub numele de „Spike Insertion”, tulpina – B.1.214 a fost descoperita…

- 4% din bolnavii de Covid-19 din Belgia sunt infectați cu o noua tulpina. Noua varianta de coronavirus a fost descoperita la Liege. Tulpina a aparut in luna ianuarie și pare a proveni din Africa. Tulpina B.1.214 sau „Spike Insertion” a fost descoperita pentru prima data in ianuarie anul acesta, iar raspandirea…

- Rata de infectare Covid in funcție de care se stabilesc scenariile va fi calculata diferit, a anunțat luni secretarul de stat la ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. Decizia finala va fi luata marți, a precizat luni seara reprezentantul Guvernului, la finalul unei discuții care a avut loc la Min.…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu spune ca autoritatile iau in calcul ca vaccinul anti-Covid-19 sa fie administrat si de catre medicii de familie. Anunțul oficialului vine in contextul in care primele doze de la Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie.…

- Sercretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Romania s-ar putea confrunta cu un nou val – cel de-al treilea – al pandemiei, odata cu raspandirea celor doua noi tulpini – cea britanica și cea sud-africana. Cel de-al treilea val ar putea aparea la finalul lunii martie. „Tulpina…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a vorbit duminica seara, la Digi24, despre valul trei al pandemiei de COVID-19 in Romania și despre tulpinile din Marea Britanie și Africa. Ea susține ca noile tulpini ale COVID-19 ar putea alimenta un alt val. Fostul director medical al…

- Noua tulpina britanica a Covid-19, aparuta la sfarșitul anului 2020, ar putea deveni, in curand, dominanta in SUA, informeaza CNN. Primul caz de apariție al noii tulpini in SUA a fost in decembrie 2020, insa cazurile s-au inmulțit in ultimele luni și ar putea deveni o situație asemanatoare cu inceputul…